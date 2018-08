Lojas oferecem descontos em produtos 'queridinhos' do inverno

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Com o inverno chegando ao fim, entram as tão esperadas liquidações de inverno. A Casas Bahia e o Pontofrio oferecem descontos de até 50% nos produtos mais procurados nessa época do ano. Além dos aquecedores e aparelhos de fondue, secadores, canecas, caçarolas e chaleiras entram nesta seleção.

No Pontofrio, por exemplo, os clientes encontram aparelhos de fondue com mais de 40% de desconto e aquecedores com mais de 30% OFF, enquanto na Casas Bahia as chaleiras chegam a 30% de desconto e os conjuntos de taças de vinho a 20%.

Os itens podem ser escolhidos por categorias, por preços e índices de desconto, além de contar com a modalidade "Retira Rápido". Ela permite que o cliente retire seu produto - após confirmação do pagamento da compra online - nas lojas físicas das duas redes, Lockers ou agências dos Correios, totalizando mais de 2 mil pontos em todo Brasil.

Os clientes também poderão contar com o serviço de "Reserva Site", pelo qual é possível reservar um item no e-commerce da Casas Bahia ou do Pontofrio e efetuar o pagamento e retirada em algumas lojas físicas da rede.