Lojistas e clientes reclamam de demora do Detran-PR para liberar documentação de carros

Redação Bem Paraná

A sede do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), no Tarumã, em Curitiba, foi palco na manhã desta terça (9) de protesto de lojistas, comerciantes e clientes contra a nova regulamentação do serviço de contrato de veículos, adquiridos por meio de financiamentos. Eles protestaram contra as novas taxas, que acabam atrasando a documentação. Segundo o Sindicato das Concessionárias e Distribuidores de Veículos do Estado do Paraná (Sincodiv-PR), 16 mil veículos estão com o licenciamento parado por causa das mudanças, implantadas em 1 de outubro.

Em nota, o Detran apontou que a nova regulamentação está adequada conforme Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) 689/2017. A medida não permite que a Federal Nacional de Seguros Privados (Fenaseg) continue operando com os registros de contratos, como era feito anteriormente. O órgão ainda lembrou que publicou um edital em que permitiu que empresas especializadas realizassem a função. Porém, desde o início do mês, o serviço é prestado apenas por uma empresa credenciada. As outras estão em fase final do processo, e devem trazer mais opções ao sistema financeiro. Segundo o Detran, são 122 instituições financeiras habilitadas na nova forma, mas são de menor porte. O maior problema, para o departamento, é que os grandes bancos não aderiram ao novo processo.