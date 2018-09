Lollapalooza 2019 terá ingressos a R$ 1.560; venda começa em setembro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os ingressos para o Lollapalooza 2019 custarão inicialmente até R$ 1.560. Este será o valor do primeiro lote do Lollapass para os três dias de festival, que será realizado em 5, 6 e 7 de abril no autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo.

A venda começa no dia 24 de setembro para clientes de cartões Bradesco e Next —contam com desconto de 15%. Para o público geral as entradas ficam disponíveis a partir de 29 de setembro.

A compra pode ser feita por meio do site oficial.

Os tickets para um dia de evento custarão R$ 800, mas o início das vendas não foi anunciada.

Informações sobre o lineup da oitava edição do evento no Brasil ainda não foram divulgadas.

O festival criado por Perry Farrell, vocalista do Jane’s Addiction, em 1991, ganhou relevância mundial com suas edições em Chicago (EUA).

Ao Brasil, chegou em 2012 com Foo Fighters e Arctic Monkeys como headliners.

Neste ano, também no autódromo de Interlagos, contou com nomes como Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, Liam Gallagher, The Killers, Wiz Khalifa, Imagine Dragons, LCD Soundsystem, Kaleo e Lana Del Rey.

PELO MUNDO

Além de Chicago e São Paulo, outras cidades abrigam o evento: Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina), Paris (França) e Berlim (Alemanha).

A cidade americana é a que organiza o festival com o maior número de dias. A edição deste ano foi de 2 a 5 de agosto, com Arctic Monkeys, Bruno Mars, The Weeknd e Jack White como headliners.

A capital francesa recebeu o Lollapalooza nos dias 21 e 22 de julho, com atrações como Depeche Mode, Gorillaz, The Killers, Travis Scott e Noel Gallagher.

Na Alemanha, a festa foi nos dias 8 e 9 de setembro, celebrada com The Weekend, Kraftwerk 3D, David Guetta, Armin Van Buuren e Liam Gallagher.

Já o Chile e a Argentina recebem a próxima edição nos mesmos dias: em 29, 30 e 31 de março de 2019.

Recentemente também foi anunciada a primeira edição na Suécia: será na capital Estocolmo em 28 e 29 de junho de 2019.