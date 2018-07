Londres anuncia multa a Facebook por dados vazados

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As autoridades do Reino Unido anunciaram nesta terça-feira (10) que multarão o Facebook pela exposição irregular de dados dos usuários da rede social à Cambridge Anayltica, consultora que atuou na estratégia digital das campanhas da eleição de Donald Trump e do plebiscito do 'brexit', ambos em 2016.

Para o Escritório do Comissionado de Informação (ICO, na sigla em inglês), a empresa foi negligente ao não impedir a empresa de tentar manipular a opinião pública nas votações.

"O Facebook não foi suficientemente transparente com os usuários para que entendam como e por que eles poderiam ser alvo de propaganda política ou campanha", disse a comissária do órgão britânico, Elizabeth Denham, que cita entre as falhas a cessão por parte da rede social dos dados à consultora, que pôde acessá-los até 2015.

O ICO estabeleceu como multa £ 500 mil (R$ 2,6 milhões), valor mais alto previsto na legislação, mas que pode ser revisado em negociação com a empresa. Os ex-presidente da Cambridge Anayltica também deverão ser punidos.

O Facebook não comentou se pretende recorrer da multa. Em nota nesta terça, a diretora de política de privacidade, Erin Egan, reconheceu que a companhia poderia ter feito mais para investigar a consultora e tomar providências em 2015.