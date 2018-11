Londrina empata com Avaí fora de casa e mantém busca pelo G4 na Série B

Da Redação Bem Paraná com sites

O Londrina arrancou um empate contra o Avaí, neste sábado (3), jogando na casa do adversário, em Florianópolis (SC), e mantém viva as chances de acesso para a Série A do Brasileirão. O Tubarão agora tem 51 pontos, três a menos que o goiás (GO), quarto colocado até o momento. A partida valeu para 34ª rodada, e agora restam quatro.

O gol do Londrina foi marcado logo no início do jogo, com o zagueiro Leandro Almeida (ex-Coritiba) aos 2 minutos de partida, porém o empate do Avaí veio aos 11 minutos, com Getúlio. O Londrina avançou uma posição na tabelo, de sétimo para sexto, e o Avaí caiu de segundo para terceiro (56). Como o CSA venceu, ele tomou o lugar do Avaí em segundo.

O próximo jogo do Londrina é contra o Criciúma, no estádio do Café, na terça-feira (6), às 19h15. O Avaí vai a Goiânia, onde enfrenta o Atlético. O Goiás, adversário direto do Londrina recebe o Sampaio Corrêa, penúltimo colocado, na segunda-feira (5).