Longe do G4, Coritiba testa fator casa e mudanças contra ‘rei do empate’

O Coritiba recebe o São Bento (SP) neste sábado, às 16h30, no Couto Pereira, pela 16ª rodada da Série B do Brasileirão. Longe do G4, o time paranaense virá modificado e contando com o fator casa diante de uma equipe que se firmou como “Rei do empate” nesta Série B.

Na tabela, o Coritiba aparece em 9º lugar, com 23 pontos. Quase toda essa pontuação foi feita no Couto Pereira, onde o time venceu seis e empatou um em sete jogos disputados. Se a posição na tabela está abaixo da expectativa, a culpa é dos jogos fora de casa: nenhuma vitória, quatro empates e quatro derrotas.

Como o jogo é em casa, o Coritiba tem esse fator a seu lado. Contudo, o São Bento se firmou como o “rei do empate”; foram oito em 15 partidas. Desses empates, cinco ocorreram quando o time paulista jogava fora de casa. O alento para os coxas-brancas é que o adversário está em má fase: perdeu os últimos quatro jogos na Série B. “O São Bento não vem de sequência boa, mas toma poucos gols, vende caro as derrotas”, falou o técnico do Coritiba, Eduardo Baptista, nesta sexta-feira (20), após o treino no Couto Pereira.

Para driblar um problema crônico, a falta de gols – foram apenas 18 em 15 jogos –, o Coritiba terá modificações. Jonatas Belusso, recém-contratado, entra como centroavante. Yan Sasse, segundo maior goleador do time (com 3 gols), retorna. Na zaga, Baptista promove a estreia de Rafael Lima. E Leandro Silva, que estava suspenso, volta à lateral-direita.

Baptista disse que se preocupa não apenas com esse jogo, mas também com os próximos: Goiás (na terça-feira, 24) em Goiânia, Ponte Preta (sábado, 28) em casa e Fortaleza (sábado, 4) fora de casa. “A gente trabalhou a parte física, podendo treinar e guardar uma condição boa para enfrentar essa sequência dura e de jogos difíceis”, falou o técnico. “Vamos guardar uma gasolina aí”, completou.

CORITIBA x SÃO BENTO

Coritiba: Wilson; Leandro Silva, Rafael Lima, Thalisson Kelven e William Matheus; Vitor Carvalho, Uillian Correia e Yan Sasse; Guilherme Parede, Jonatas Belusso e Alisson Farias. Técnico: Eduardo Baptista

São Bento: Rodrigo Viana; Ton, Luizão, Everton Páscoa (Luizao) e Paulinho; Doriva; Fábio Bahia, Maicon Souza, Cleo Silva e Marcelinho (Celsinho); Ricardo Bueno. Técnico: Marquinho Santos

Árbitro: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Local: Couto Pereira, sábado, às 16h30