Looks que eu queria para mim

Eu sei que falar dos meus gostos por moda é meio complicado, sendo eu adepta total do menos é mais, mas tem vezes que ando mais para mais do que para menos e esse mais chega a ser bem menos. Vou explicar...

Olhando as coleções de 2018 me dou conta de como amo os minivestidos do Alexander Wang são tão perfeitos que tenho vontade de usar um. Claro, seria muita ousadia de minha parte e o paradoxo do menos X mais e a minha quedinha por exageros se explica: eles são perfeitos para um estilo que eu eternamente vou amar: o total black em couro e a mini (aqui um menos que é mais, expliquei?).

Por outro lado, fico profundamente entristecida ou enlouquecida com o fim da Era Phoebe Philo na Céline. A última campanha dela para o pré-fall (outono 2018), fotografada pelo Juergen Teller, me pega de jeito. Ela traz o total off-white em um look que eu poderia também usar sem tirar do corpo. A pantalona longa, de tecido duro, o colete – peça que eu amo – o detalhe dos brincos desemparceirados, algo que eu sempre usei, por detestar o que é perfeito e amar o que traz um toque de real. Cansada do tudo combinadinho! Ando querendo mais abuso, menos cuidado com o que não importa e ambicionando uma moda que represente mais o que realmente somos, acho que é isso.

Tenho vontade de modas mais conectadas com nossas realidades e Phoebe fazia com perfeição na Céline e Wang faz também na sua marca homônima. São mulheres diferentes, mas eu me identifico com as duas (muitas de vocês também, tenho certeza), afinal, somos todas iguais não? Não mesmo, mas essa é outra pauta. Não sou o tempo todo a mesma mulher. Ninguém é, mesmo que faça carão de ser. Voilà!

Terminamos hoje por aqui também curtindo muito a edição comemorativa aos 145 anos da Levis 501 com vários tipos de botões diferentes. Para colecionador, anotar. Entra nas lojas das gringas, a partir de maio. J’adore!

A última leva – O pré-fall da Céline traz os últimos momentos criativos de Phoebe Philo na casa. Poucas criadoras entenderam o que as mulheres elegantes de hoje necessitavam para vestir. Campanhas fantásticas, sempre fotografadas pelo gênio Juergen Teller, onde a realidade sempre foi mais forte frente ao luxo. Uma era de beleza natural.

Happy Birthday para ela – São 501 exemplares para comemorar os 145 anos da calça jeans mais bafônica da história da moda. A homenagem vem nos botões coloridos, em forma de ouro ou simplesmente indicando o número do modelo. À venda em algumas boutiques francesas da marca ou no e-shop.