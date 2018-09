Loterias e Imposto de Renda

Celso Oliveira é contabilista

O Imposto de Renda sobre prêmios de loteria, como a Mega Sena e outras loterias já é descontado na fonte, ou seja, o prêmio é líquido de imposto. Portanto, se o prêmio for de sete milhões de reais líquidos, na verdade, o valor bruto é de dez milhões de reais.

O valor do prêmio recebido deverá ser lançado na declaração do Imposto de Renda do ano subsequente no campo referente a rendimentos tributados exclusivamente na fonte, não podendo ser compensado ou restituído.

Esse valor que for recebido líquido não sofrerá mais tributação referente a esse recebimento. Pode ser tributado em função de outros investimentos que sejam efetuados pelo contribuinte, como por exemplo, investimentos em Renda Fixa como CDB/RDB, Renda Variável como Ações, etc.

É importante saber que o prêmio é somente uma parte da arrecadação do total das loterias, alimentando vários órgãos como Fundo Nacional da Cultura, Comitê Olímpico Brasileiro, entre outros. A arrecadação total é praticamente maior que o dobro do que é distribuído a título de prêmio aos ganhadores da loteria. No site da Caixa Econômica, no item referente a Loterias, é possível saber exatamente os valores da arrecadação total e para quem é distribuído os valores referentes à arrecadação.

Se levarmos para o lado social entenderemos que as loterias alimentam, além do sonho dos apostadores, vários órgãos que necessitam dessa arrecadação para se manterem, tornando-se uma grande indústria de arrecadação de recursos para o Estado

Celso Oliveira é contabilista, professor da Faculdade Estácio Curitiba