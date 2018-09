Lotofácil da Independência sai para 33 apostas, duas no Paraná

Da Redação Bem Paraná

A premiação do concurso especial da Lotofácil da Independência (1.708) foi de R$ 91.702.300,80, valor recorde em comparação com os anos anteriores. O sorteio na noite sábado, premiou 33 apostadores em todo o país, dois no Paraná — uma aposta feita em Curitiba e outra em Maringá. Cada aposta ganhadora vai receber R$ 2.778.857,60.

Os números sorteados foram 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 18 e 22. Em todo o território nacional, foram registradas 33.523.640 apostas. As vendas para a Lotofácil da Independência começaram em 23 de julho e o total arrecadado foi de R$ 272.855.056,00.

Além do Paraná, acertaram os 15 números duas apostas da Bahia, Distrito Federal (2), Espírito Santo (1), Goiás, (1), Mato Grosso (1), Minas Gerais (3), Maranhão (1), Pará (2), Paraíba (1), Rio de Janeiro (5), Rondônia (1), Rio Grande do Sul (1), Santa Catarina (1) e São Paulo (8).

Na segunda faixa de premiação, 7.488 apostadores acertaram 14 números e vão levar R$ 1.103,93 cada. 231.719 apostadores acertaram 13 números e cada um irá receber R$ 20,00. Os apostadores que acertaram 12 números vão receber R$ 8,00 e os que acertaram 11 números ganharão R$ 4,00.

Históricamente, o Estado está entre os cinco com mais apostas vencedoras em loterias da Caixa. Só neste ano, por exemplo, apostas feitas no Paraná já levaram três prêmios principais da Mega-Sena e o primeiro sorteio da nova modalidade lançada pela Caixa neste ano, o Dia de Sorte, também saiu para o Paraná.