Lotofácil da Independência sorteia prêmio que pode chegar a R$ 90 milhões neste sábado

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A Lotofácil da Independência vai sortear um super prêmio estimado em R$ 90 milhões neste sábado (08), a partir das 20h (horário de Brasília). O sorteio será no Caminhão da Sorte da Caixa, que está em São Bento do Sul (SC), no estacionamento do Ginásio de Esportes Annes Gualberto, no centro da cidade, integrando a programação da Schlachtfest, tradicional festa da cultura alemã na região.



Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Lotofácil e aplique todo o valor na Poupança da Caixa, receberá aproximadamente R$ 333 mil em rendimentos mensais. O ganhador pode adquirir quatro ilhas particulares na Grécia, no valor de R$22,5 milhões cada. Se preferir, pode ainda comprar cinco jatinhos executivos, no valor de R$18 milhões cada um.

Na Lotofácil da Independência, o prêmio principal não acumula: ganha quem tiver 11, 12, 13, 14 ou 15 acertos. Para ter a chance de ficar milionário, os apostadores têm até as 19h para registrar seu palpite em qualquer unidade lotérica do país ou no Portal Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Como jogar:

Para apostar na Lotofácil, basta marcar de 15 a 18 números dentre os 25 disponíveis. Também é possível deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha). O preço da aposta simples, com 15 números, é de R$ 2,00.

Caso prefira jogar pela internet, no Portal Loterias Online, o apostador precisa ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro. O cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no Portal (que pode conter apostas de todas as modalidades disponíveis no site) é de R$ 30,00 e máximo de R$ 500,00 por dia.