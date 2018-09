Lotofácil da Independência tem 33 apostas ganhadoras, duas do Paraná

Da Redação Bem Paraná com sites

O concurso especial da Lotofácil da Independência, sorteada na noite de sábado (8), teve 33 apostas ganhadoras que dividiram o prêmio que passou de R$ 91,6 milhões. Duas destas apostas são do Paraná. Cada aposta com 15 acertos vai levar R$ 2.778.857,60. Além do Paraná, acertaram os 15 números duas apostas da Bahia, Distrito Federal (2), Espírito Santo (1), Goiás, (1), Mato Grosso (1), Minas Gerais (3), Maranhão (1), Pará (2), Paraíba (1), Rio de Janeiro (5), Rondônia (1), Rio Grande do Sul (1), Santa Catarina (1) e São Paulo (8).

As informações estão no Portal da Caixa Econômica Federal, que não especificava as cidades das apostas ganhadores dos 15 acertos.

As dezenas sorteadas no concurso 1.708 foram:

01-02-03-04-06

07-08-09-10-12

13-14-17-18-22