Lourenço Mutarelli dá soco em Marcelo Mirisola em festival literário

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O último dia do Flima (Feira Literária Internacional da Mantiqueira), no domingo (16), terminou com uma discussão entre os escritores Lourenço Mutarelli e Marcelo Mirisola, que levou um soco de seu colega de profissão.

Na mesa que encerrou o evento, onde cada escritor deveria ler trechos inéditos de suas próprias obras, Marcelo Mirisola começou seu discurso citando uma reportagem da Folha de S. Paulo sobre o mais recente livro de Mutarelli, "O Filho Mais Velho de Deus". Segundo ele, suas palavras queriam mostrar elementos semelhantes entre sua obra e a de Mutarelli.

Foi então quando o escritor se levantou e atingiu Mirisola com um soco. "Eu não entendi esse descontrole do Lourenço. Conversamos antes do evento, nos cumprimentamos e parecia que tudo estava bem. Quando citei o livro dele, queria fazer uma espécie de homenagem, não denegrir sua imagem".

Procurado pela reportagem, Mutarelli afirma que sua atitude foi oriunda de um histórico de ofensas de Mirisola a ele e seus amigos nas redes sociais. "Esse cara é um dissimulado, um invejoso, um falso. Não sei o motivo pelo qual ele tocou no meu nome enquanto falava, mas eu só pedi a ele para parar de falar de mim. Ele não parou, e eu dei um soco nele", conta.

Para o escritor, seu destempero foi uma "bobagem". "Estou arrependido. Ele não vale nem o esforço do soco, nem a repercussão dessa atitude infantil".

De acordo com o curador do evento Vanderley Mendonça, Mirisola teria levado o soco de Mutarelli pelo fato de conservar muitos dissabores no mundo literário.

"Ele tem um comportamento que incomoda muitos outros escritores. Ficou até um pouco isolado durante a Flima. Apareceu mesmo no final do dia para sua mesa".

A Flima 2018 aconteceu em Santo Antônio do Pinhal, no interior de São Paulo, entre os dias 14 e 16 de setembro.

Na edição deste ano, participaram nomes como Milton Hatoum, Paulo Scott e Ronaldo Bressane.