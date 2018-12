Lu, Mel e Júpiter: conheça a família de bruxas que mora em Curitiba

Maitê Ritz, Barulho Curitiba

Há alguns meses, uma amiga me recomendou um perfil no Instagram, disse que eu gostaria da história dessa família e do trabalho delas. Passei a seguir o tal perfil e em menos de 20 minutos já estava fascinada e apaixonada pela maneira que aquela família vivia, pensava e ajudava os outros. Perguntei a elas se poderíamos conversar pessoalmente, e se poderia contar a história delas. Elas aceitaram.

A Lu e a Mel são noivas e realizam atendimentos com Astrologia, Tarot e Bruxarias através do seu projeto: Meio da Terra. Juntas, elas tiveram a Júpiter, uma nenê fofa demais. Essa família me recebeu em sua casa, que é tão receptiva quanto suas proprietárias, com quadros coloridos, paredes pintadas, muitas simpatias e um ar de lar doce lar. Conversamos por horas em meio a choros de nenê, carinhos de gato, histórias sofridas e muitas risadas.

Desse papo nasceu esta pequena reportagem escrita e uma entrevista em vídeo completa que está disponível no nosso canal do Youtube no BARULHO CURITIBA