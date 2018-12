Luan Santana canta para plateia durante evento do Só Toca Top na Comic Con

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Luan Santana, 27, surpreendeu os fãs na tarde desta sexta-feira (7) com uma breve apresentação durante um dos painéis da Comic Con, que acontece até o próximo domingo (9) na Expo SP, na zona sul de São Paulo.

O cantor esteve no evento ao lado da também apresentadora Fernanda Souza, 34, e do diretor Raoni Carneiro, 37, para falar sobre o programa Só Toca Top (Globo), que teve, nesta semana, a gravação do último episódio da segunda temporada, a última com a dupla anfitriã.

Durante o evento, os convidados falaram sobre o impacto do Só Toca Top no mercado da música e como ele se tornou uma ferramenta importante de promoção dos artistas, citando por exemplo, Melim, Mc Bruninho, Mano Walter e Vitor Kley.

Apenas na primeira temporada, foram apresentadas 16 novas apostas da música -uma por episódio-, de acordo com balanço apresentado pelos apresentadores do programa, sendo que quatro delas acabaram retornando ao Só Toca Top já com trabalhos entre as faixas mais tocadas no país, seja nas rádios ou na web.

Além disso, o programa elevou em mais de 30% a audiência de jovens de 15 a 29 anos no horário, nas tardes de sábado. "São músicas que os jovens já estavam escutando fora da TV, então a gente trouxe vocês, jovens, para perto da gente", afirmou Fernanda.

Ao final da apresentação dos números, Raoni agradeceu Luan e Fernanda pela colaboração com o programa e pediu que os dois encerrassem o evento como costumam terminar o Só Toca Top. Assim, Luan assumiu o violão e tocou para a plateia eufórica, terminado com "Escreve Aí".

O último programa com Luan e Fernanda na apresentação foi gravado na última segunda-feira (3). Ele sai em função da agenda de shows e DVD, e ela, por razões pessoais -"vou cuidar da minha vida", disse a atriz e apresentadora, em tom enigmático.

Sandy e Mumuzinho estão entre os cotados para substituir a dupla de apresentadores a partir da próxima temporada do Só Toca Top, ainda sem data para estreia.