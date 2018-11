Luan Santana relembra críticas que recebia no início da carreira: "Me prejudicava muito"

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luan Santana, 27, voltou a falar sobre as críticas que recebia no começo de sua carreira. Segundo ele, o fato de ser jovem na época só tornava mais difícil a forma como ele recebia alguns comentários.

"No início da minha carreira, as críticas me faziam um certo mal, sim. Eu era uma criança, comecei a cantar com 11 anos e [a música] "Meteoro" aconteceu quando eu estava com 17", contou em entrevista ao programa Ritmo Brasil, que vai ao ar neste sábado (13).

"Foi tudo muito novo, então me fazia mal, me prejudicava muito, mas depois de um tempo de carreira a gente amadurece, aprende a separar mais as coisas."

O músico também comentou sobre seu novo projeto, o "Live Móvel", através do qual faz shows surpresas para pessoas que não têm a oportunidade de assisti-los.

"Nós estamos levando alegria e amor para lugares completamente diferentes, cada um com sua própria história, sua própria cultura", conta Luan, relembrando um episódio em que foram a uma cidade do interior de Alagoas, na qual pessoas nunca tinham vistos shows e fogos, segundo ele.

Ele ainda falou sobra sua nova música em parceria com Jorge e Mateus, "Sofazinho", revelando já ter vivido encontros como os que são contados na canção.