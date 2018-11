Luana Piovani afirma que falará de coisas 'que a gente não tem coragem' em reality de canal pago

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luana Piovani, 42, vai estrear seu próprio reality investigativo pelo canal E! Entertainment, o "Luana é de Lua".

Com 10 episódios de meia hora cada, a nova produção dirigida por Paula Chrispiniano tratará de temas polêmicos e atuais, falando sobre diversidade, empoderamento feminino, fantasias sexuais, monogamia, casamento, maternidade e envelhecimento, dentre outros. A estreia é prevista para junho de 2019.

"Um programa para chamar de meu, onde eu ganho para emitir a minha opinião", contou a atriz. "Vamos falar sobre coisas que a gente tem curiosidade, coisas que a gente tem vontade mas não tem coragem de falar."

Cada episódio do reality tratará de um tema central e terá quatro pilares: cenas da vida pessoal de Luana, conversas com personalidades e especialistas, as experiências da apresentadora e, como ela mesma descreve, um final "catártico", em que conta as impressões que teve ao longo das gravações.

Celebridades como Xuxa, Pabllo Vittar, Whindersson Nunes, Maria Flor e Victor Fasano também devem participar de alguns episódios.

Piovani, que se autodeclara extremamente curiosa, mostrará o seu dia a dia e a intimidade de sua família. Ela é casada com o surfista Pedro Scooby, 30, com quem três filhos, Dom, 6, e os gêmeos Bem e Liz, de um ano.

O formato é uma aposta do canal, que tem realities de sucesso internacional no mesmo modelo, a exemplo de "Keeping Up With the Kardashians".

"É um espaço onde eu posso me jogar, ponderar, mudar de opinião. Por isso o nome, 'Luana é de Lua'. Porque estou aberta a mudar de posições", confessa.

Por se tratarem de temas fortes, Luana conta que passou por algumas surpresas e trocas de experiências intensas, que devem aproximar os espectadores do programa.

"Tenho certa dificuldade em ver coisas que estão muito distantes da minha realidade", explicou. "Quando a gente troca, as mazelas diminuem. Quando a gente houve a experiência do outro, mudamos nosso pensamento."

MUDANÇA PARA PORTUGAL

Luana se muda para Portugal em janeiro, mas garante que manterá a vida como está e que não abrirá mão da TV por conta da mudança.

Ela explicou que a mudança é possível porque não tem longos contatos com emissoras, e que realiza de três a quatro projetos por ano.

A apresentadora pretende voltar para o Brasil em abril do mesmo ano para passar cinco semanas e fazer as gravações de uma possível segunda temporada do programa.