Luana Piovani posta foto sensual e responde críticas de seguidores

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luana Piovani, 41, e o marido, Pedro Scooby, 30, compartilharam fotos íntimas em suas redes sociais neste domingo (27). A atriz publicou uma foto vestindo uma lingerie preta: "Eu gosto de caprichar", escreveu ela.

A imagem repercutiu. "Por muito tempo você foi totalmente discreta e até não gostava dos paparazzi te torrando. Hoje vejo que você mudou e abre até a sua intimidade em casal", escreveu uma seguidora. "Eu nunca fui reservada, você se enganou, flor, observe minha história, nada escondido".

"Gosto da Luana, mas tem umas coisas que ela faz e fala que não tem muita coerência. Seria uma necessidade de autoafirmação? Um medo de cair no esquecimento do público?", escreveu uma seguidora, que reside nos EUA. "A vida de Trump tá acabando com você. Volta pro Brasil, flor", respondeu a apresentadora.

Pedro Scooby também compartilhou uma imagem em que aparece nú ao lado de Piovani. "Uma festinha no céu pra lá de animada", escreveu ele na legenda. Na imagem, o surfista está abraçado com a mulher, que veste uma lingerie azul. Esta não é a primeira vez que o casal publica fotos íntimas na internet. Em junho de 2017, Scooby compartilhou uma foto da mulher nua na banheira.

A postagem recente dividiu opiniões. "Vocês arrasam, adoro!", escreveu uma fã. "Tanta exposição desnecessária. E o pior é ver tantas pessoas sem noção gostando das fotos", comentou uma internauta.

Algumas horas depois, Scooby compartilhou uma outra foto, beijando Piovani. "Menos Hipocrisia, mais amor!", escreveu ele, usando, em seguida, a definição da palavra. "A hipocrisia é o ato de fingir ter crenças, virtudes, ideias e sentimentos que a pessoa na verdade não as possui."

De mudança, o casal deve deixar o Brasil em 2019. A atriz afirmou em suas redes sociais que venderia bolo em Portugal se fosse preciso. "Vou em busca do que eu quero, que é dignidade. O Brasil definitivamente não oferece dignidade", justificou a atriz em seu canal do YouTube.