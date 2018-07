Lucas defende Neymar e diz estar pronto para fazer história no Tottenham

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia-atacante Lucas Moura saiu em defesa do seu antigo companheiro de clube Neymar, bastante criticado por, na visão de muitos, ter exagerado nas quedas e simulações ao longo da Copa do Mundo. Em entrevista para o jornal britânico Daily Mail, neste sábado (28), o atual jogador do Tottenham revelou apoio ao craque do PSG e disse estar preparado para ganhar títulos e se consagrar na Inglaterra.

Para o atleta revelado no São Paulo, os julgamentos que Neymar vêm recebendo têm mais ligação com a eliminação do Brasil no Mundial do que propriamente com o desempenho do atacante na competição: "Sempre que o Brasil não se dá bem as pessoas dizem algo ruim sobre ele [Neymar]. Quando Neymar joga bem e marca, ninguém reclama", afirmou.

Assim, Lucas não acredita em uma queda de desempenho do camisa 10 do Paris Saint Germain após as inúmeras críticas recebidas: "Neymar é como meu irmão. Ele está feliz em Paris e tenho certeza que terá uma grande temporada porque é um grande jogador. Vou torcer por ele e irei apoiá-lo", falou o jogador de 25 anos.

No Tottenham desde fevereiro, Lucas foi pouco aproveitado pelo treinador Mauricio Pochettino. Ainda assim, o ex-jogador do PSG confia que será mais utilizado na temporada que irá começar: "Agora estou pronto para dar o meu melhor porque farei toda a pré-temporada com a equipe. "Isso é importante porque a Premier League é muito difícil, então estarei mais pronto para mostrar meu talento", contou.

Impressionado com a estrutura oferecida pelo Tottenham, Lucas considera o seu atual clube preparado para disputar títulos e disputar torneios com grandes equipes da Inglaterra e da Europa: "O Tottenham é um grande clube. Acredito que podemos ter uma grande temporada, ganhar um troféu. É por isso que estou aqui. Acredito na equipe, no projeto. Nós temos a capacidade de fazer história aqui", assegurou.