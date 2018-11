Lucas Lucco lança DVD 'A Origem' e diz que sempre agradece Luan Santana pelo caminho

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aos 27 anos, Lucas Lucco lança seu segundo CD/DVD repleto de participações especiais e dos mais diferentes gêneros musicais. Com o trabalho, o artista retoma a sua carreira musical com novo fôlego. Ao longo de seus cinco anos de carreira, ele despontou como revelação do novo sertanejo e passou um tempo dedicado à atuação.

Lucco trabalhou em "Malhação" (2016) e na novela "Sol Nascente" (2017), ambas da Globo. No início do ano, ele lançou a parceria "Paraíso" com Pabllo Vittar, enquanto já preparava o novo trabalho: "A Origem - Ao Vivo em Goiânia".

O artista dedicou anos ao trabalho que traz 19 canções inéditas, do começo ao fim. A primeira música lançada foi "Briguinha Boba", que já está perto dos 8 milhões de visitas no YouTube. "Posto 24", parceria com Wesley Safadão, também está entre as cem mais tocadas do Spotify no Brasil. Só na última semana foram mais de 1 milhão de execuções.

Satisfeito com a sua carreira, Lucco diz que sempre agradece Luan Santana por tudo o que conquistou. "Depois do sertanejo clássico que conquistou o Brasil, veio o universitário com César Menotti & Fabiano, com João Bosco & Vinicius, quando eu estava na faculdade, veio João Bosco & Vinicius, até chegar ao novo sertanejo que eu mesmo fiz parte. E isso é ótimo, sempre que eu encontro com Luan eu falo para ele: Você me ajudou a construir tudo isso, e eu vou ajudar alguém a construir algo novo também", celebra.

Dedicado totalmente à música nos próximos meses, Lucco diz que sempre pensa em voltar a atuar. "Agora é dedicação total à música, mas o trabalho como ator chegou naquela época e não tive como evitar, porque eu tinha uma paixão pela atuação. Quando eu achar que devo voltar a algum papel, eu farei. É algo que tem na sua cabeça sim".

UM RETORNO ÀS ORIGENS

Para chegar ao projeto final do CD/DVD "A Origem - Ao Vivo em Goiânia", Lucco usou a tranquilidade do seu lar para pensar. Sempre calmo, ele se mantém acompanhado de seus pais e de sua namorada, que são apoiadores de sua carreira.

"Moro em Uberlândia [MG] com a minha namorada, e os meus moram em Patrocínio, minha cidade natal. Eu estava lá em casa e fui encaixando ideias, anotando coisas até sentir que estava pronto. De repente, eu chamei o meu pai dizendo que era a hora de voltar para Goiânia. Passar um tempo no lugar onde eu comecei a minha carreira, onde estão os compositores. Dois meses depois, já estávamos na seleção final das músicas", afirma Lucco. "Como diz o nome do DVD, 'A Origem', eu quis mostrar a base que consegui criar por todos esses anos de carreira, a minha maturidade musical", diz o artista.

Desde o início de sua carreira, o artista sertanejo seguiu a ideia de unir ritmos. O novo DVD faz um grande retrato disso. Há participação dos sertanejos Maiara & Maraisa, Gustavo Mioto e da dupla Israel & Rodolfo. Tem o funk de MC Kevinho, a pegada axé de Leo Santana e o 'forronejo' de Wesley Safadão. Para passar a mensagem de paz e perdão, ele canta uma música romântica com o padre Fábio de Melo.

"Imaginei gravar uma grande festa e mostrar a minha essência que é a versatilidade musical. Por isso, tem parcerias inusitadas e mistura de gêneros. Todos com quem eu trabalho nesse DVD eu já conhecia, porque não acho que faça sentido fazer parceria se já não há uma infinidade com o outro artista", conta Lucco.

O áudio do CD/DVD já está disponível em todas as plataformas digitais. O DVD físico deve chegar às lojas físicas ainda neste mês.