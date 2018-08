Lucas Park e Lauren Grinberg são campeões do 17o Aberto da FPCG

O 17º Aberto da FPCG que aconteceu no campo do Maringá Golf Club, teve encerramento neste domingo. O torneio é um dos mais importantes organizado pela Federação Paranaense e Catarinense de Golfe, foram aproximadamente 100 golfistas inscritos para disputar o título desta edição. Os paulistas Lucas Park e Lauren Grinberg se destacaram na competição, consagrando-se campeões. Park liderou a primeira volta no sábado, e manteve seu bom rendimento durante a rodada de domingo, finalizando a disputa com 5 abaixo do par. O vice-campeão foi o paranaense João Paulo Albuquerque do Londrina Golf Club, com -1. Lauren Grinberg conquistou a melhor pontuação entre os golfistas, tornando-se destaque da competição ao realizar 10 abaixo do par, novo recorde do campo de Maringá. A vice foi Fernanda Lacaz com 155 tacadas. Os campeões Lucas Park e Lauren Grinberg receberam o troféu transitório José Pinto Dias Gonçalves.

Na categoria M1 – o título ficou com Lucio Minoru, seguido de Edson Matsuda e Igor Miyoshi.

Na categoria M2 – o campeão foi Futoshi Matsuda, em segundo ficou João Mercer e em terceiro Rogerio Alves.

Na categoria M3 – o primeiro lugar ficou com Ricardo Tomita, em segundo Antonio Carlos Pupulin e terceiro colocado Edson Anami.

Na categoria M4 – O título ficou para Daoud Nasser, seguido de Waldemar Torii e Guilherme Pedriali.

Na categoria F1 – O título ficou para Marcia Ivantes, seguida de Zenilda Alves de Souza e Ana Sung Marques.

Na categoria F2 – A campeã foi Aliteia Lourenço, na segunda posição Marilsa Otani e em terceiro Paula Nishiyama.

Na categoria F3 – O primeiro lugar ficou com Neide Fukuda, seguida de Janete Kato e Bianca Hayacibara.

Nas premiações especiais o melhor gross juvenil ficou para o paulista Matheus Park.

Em paralelo ao aberto, aconteceu a Copa das Fronteiras, onde o resultado considera-se pela soma dos três melhores resultados masculinos e um resultado feminino. A equipe paulista formada por Lucas Park, Matheus Park, Marcos Negrini, Lauren Grinberg, Fernanda Lacaz e Ana Sung foi campeã com 566 tacadas. Em seguida, ficou a equipe paranaense formada por Daniel Celestino, Jair Benke Jr., Arthur Locoman dos Santos, João Paulo Albuquerque, Zenilda Alves de Souza e Maria Cristina Bueno, com 601. Os patrocinadores da FPCG são: Poliservice, Weiku do Brasil, Kapersul, Carrér Agrícola, E-tourism, Otello e 10 pastéis. Os governamentais são: Mili, Condor, Bree e Consórcio Servopa. O torneio contou com apoio da Unimed.



Atletas da FPCG recebem bolsa top 2020

O Programa TOP – Talento Olímpico do Paraná 2020 – é uma iniciativa do Governo do Estado do Paraná por meio da Secretaria de Esportes e Turismo, que visa tornar o estado uma referência no esporte olímpico e paraolímpico ao incentivar os atletas de evidência em suas modalidades. O objetivo geral do projeto é valorizar os atuais talentos esportivos com destaque estadual, nacional e internacional e resgatar paranaenses que hoje estão treinando e representando outros estados. Além de contribuir com o crescimento esportivo, o TOP auxilia no desenvolvimento social dos jovens como saúde e educação. Cada Federação seleciona seus atletas e técnicos para receberem as bolsas auxílio. A FPCG usa como critério a posição dos golfistas nos rankings – Nacional, Nacional Juvenil, Estadual e ProTour. Em 2018 os jogadores selecionados para receber a bolsa TOP Estadual foram: Arthur Locoman dos Santos, Renato da Silva Filho, Gabriel Egydio, Matheus Mercer, João Mercer, Jair Benke Jr., Pedro Henrique dos Santos. A bolsa TOP Nacional ficou para: Daniel Celestino e Marcos Silva. A bolsa TOP Técnico para Maurílio Santana. Esse contrato tem validade para os meses de julho à dezembro de 2018.



INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O 27º ABERTO DE JOINVILLE

Acontece, nos dias 25 e 26 de agosto, o 27º Campeonato Aberto de Golfe de Joinville. O torneio será realizado pelo Joinville Country Club e a disputa se dará nas modalidades Stroke Play e Stableford, ambas em 36 buracos. O campo estará livre para treino na sexta-feira, dia 24, até ás 16 horas.

Além das premiações nas categorias masculinas e femininas, os golfistas concorrem também aos prêmios especiais – Near Pin e Longest Drive. A programação social de sábado inclui jantar de confraternização às 20 horas e, no domingo, uma cerimônia de encerramento com coquetel.

As inscrições deverão ser realizadas através da ficha online ou diretamente na secretaria do clube pelo telefone: (47) 3489-9620 ou e-mail: [email protected] O limite de jogadores é de 84 e o valor é de R$ 250 – Masculino, R$ 220,00 – Feminino e R$ 120,00 Juvenil.

O torneio é patrocinado por Perini Business Park, Perville e Manchester.



AGRADECIMENTO – DOAÇÃO DE MATERIAIS

A Federação Paranaense e Catarinense de Golfe recebeu nesta quinta-feira, 02, entregue pela Sra. Mirian Matsuda uma doação de bolsa e tacos da Sra. Haruka Miyazaki filiada ao Maringá Golf Club. Agradecemos pelo gesto!



Os projetos da FPCG:

O Golf-7 criado especialmente para atender as pessoas com necessidades especiais, mantém-se por muitos anos através das doações recebidas. Neste período já entrou na vida de milhares de crianças, auxiliando na coordenação, concentração, disciplina, o golfe tornou-se além do esporte, um tratamento através desse projeto.

O projeto da Academia de Novos Talentos da FPCG, está mudando a vida de crianças e adolescentes por todo país. O intuito do projeto é aproximar as crianças do esporte, fazendo a identificação e formação de novos talentos, além de repassar noções básicas de cidadania.

COMO DOAR

Aos que gostariam de ajudar com doação, basta entrar em contato com a FPCG pelo telefone (41) 3366-9159 de segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30, ou pelo e-mail [email protected]