Lucho González renova contrato com o Atlético-PR por mais um ano

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Capitão do Atlético-PR, o meia argentino Lucho Gonzalez, 37, renovou contrato até o final de 2019. O jogador chegou ao clube rubro-negro em 2016, por indicação de Paulo Autuori, com quem trabalhou no Japão.

Em três temporadas, Lucho González fez 103 jogos entre Copa Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

No final de 2017, Lucho chegou a ter a renovação descartada pela diretoria, mas um problema pessoal que resultou em sua separação acabou aumentando os laços com o Atlético-PR.

Neste ano, Lucho comanda em campo a equipe na final da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (12), às 21h45 contra o Junior Barranquilla. Se vencer, o Atlético-PR conquistará o primeiro título continental de sua história.

Com Lucho González, o Atlético-PR também fez uma boa campanha neste ano no Campeonato Brasileiro. Após o susto de integrar a zona de rebaixamento, os paranaenses se recuperaram no segundo turno e terminaram em sétimo lugar, ficando a dois pontos da zona de classificação para a Libertadores.

Revelado pelo Huracán no início deste século, Lucho González fez sucesso pelo River Plate, no Porto e no Olympique de Marselha. Pela seleção argentina, disputou a Copa do Mundo de 2006 e conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Atenas, em 2004.