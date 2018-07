Luciana Gimenez e filho de Mick Jagger viram alvos de brasileiros após queda inglesa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sobrou até para o filho de Mick Jagger. Nesta quarta-feira (11), a derrota da Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, virou motivo de piada para internautas brasileiros.

Em sua conta no Instagram, Lucas Jagger recebeu uma onda de comentários em postagens mais recentes, feitas na Europa. O assunto: a fama de pé-frio do pai.

“Seu pai é imbatível”, comentou um. “Seus pé-frio (sic)”, acrescentou outra.

Um dos usuários da rede social foi breve: “Zicou”. Já outro foi mais claro: “Seu pai é pé-frio mesmo sim”.

Classificada, a Croácia decidirá a Copa do Mundo de 2018 com a França no domingo (15). Um dia antes, Inglaterra e Bélgica disputam o terceiro lugar.

Luciana Gimenez, mãe de Lucas Jagger, também se frustrou. No Twitter, a apresentadora da RedeTV! esfriou após mostrar muito ânimo na torcida pelos ingleses. “Merecido! Pena”, escreveu ela em sua conta na rede social.

O público, porém, não perdoou a perdoou e lembrou a fama de pé-frio do líder dos Rolling Stones. O músico, por sinal, estava presente no estádio Lujniki para a partida.

Na véspera, Luciana Gimenez já havia manifestado descontentamento com uma insinuação de Galvão Bueno a respeito da fama de pé-frio de Mick Jagger. Coincidência ou não, Luis Roberto adotou um discurso apaziguador a respeito do tema no intervalo de Croácia x Inglaterra nesta quarta-feira.

Mas o filho de Galvão Bueno, Luca Bueno, foi menos político. Também em sua rede social, divulgou um vídeo com o placar do jogo ao som de Rolling Stones.