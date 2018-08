Luciana Vendramini volta à Globo e diz que não se assusta com a idade

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Luciana Vendramini, 47, volta à Globo no próximo dia 25, com a estreia da nova novela das seis, "Espelho da Vida", interpretando uma atriz de teatro cômica.

"Estou muito animada e feliz com a oportunidade", afirma ela, que contracenará com Vera Fischer e Evandro Mesquita.

"Estava com saudades de fazer novelas e, por mais que você faça outras coisas, o coração das pessoas está na TV. Os fãs e amigos me cobravam muito para voltar. Interpretar é minha paixão", disse ela ao Gshow.

Nascida em Jaú, no interior paulista, a atriz estreou nas novelas em "Vamp" (Globo), em 1991. Na Globo, sua última aparição foi em 2004, em "Da Cor do Pecado", mas Vendramini participo de produções do SBT e da Record desde então, além de ter comandado uma produtora.

Ao falar sobre o tempo que passou, Vendramini diz não ficar assustada com a idade e que tem uma boa genética, já que seus pais e seu avô nunca tiveram rugas. "Eu não sou viciada em estética ou em rituais de beleza. Lá em casa nunca se teve o hábito de usar muitos cremes ou maquiagem."

Alguns procedimentos, no entanto, são indispensáveis para a atriz, como não dormir de maquiagem, beber muita água, lavar bem o rosto e não tomar sol. Ela também contou que nunca bebeu ou fumou e sempre lava o rosto com movimentos de baixo para cima. "A lei da gravidade existe e acredito que os cuidados simples fazem a diferença."