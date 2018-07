Luciano é regularizado e já pode estrear pelo Fluminense

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense recebeu uma boa notícia nesta terça-feira. Regularizado, o atacante Luciano já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com toda a questõa burocrática superada, o jogador está apto a encarar o Palmeiras nesta quarta-feira, às 19h30, no Maracanã.

Com mais uma alternativa, o técnico Marcelo Oliveira ganha um nome como opção para a ausência de Sornoza, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A terça-feira também foi dia de apresentação de um reforço para o clube. Contratado do São Bento, o atacante Everaldo deu sua primeira entrevista, apesar de já ter vestido a camisa do Fluminense na vitória por 2 a 1 sobre o Sport.

O jogador revelou uma bronca dos dirigentes do Fluminense em sua chegada, já que anunciou o acerto com o Tricolor enquanto ainda defendia o clube do interior paulista.

"Quando cheguei, aqui acabaram puxando minha orelha. Mas tem toda a questão toda de ansiedade", disse ele.

Ainda desconhecido do grande público, Everaldo apresentou seu cartão de visitas para a torcida tricolor: "Sou um atleta que gosta de jogar bastante pelas beiradas do campo, principalmente pelo lado esquerdo. Mas o Marcelo Oliveira perguntou se eu jogava de meia", resumiu o atleta, dando a entender que pode mudar de função no novo clube.