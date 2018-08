Luciano Huck fará doação ao PPS em apoio a 'candidatos da renovação'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luciano Huck vai abrir a carteira e quer que outros brasileiros sigam seu exemplo. O apresentador anunciará na próxima semana uma doação ao PPS carimbada para financiar campanhas de candidatos que ele identifica com a renovação na política.

O comunicador e empresário disse nesta segunda-feira (6), na abertura de um evento em São Paulo sobre o uso de tecnologias por governos, que sua contribuição será para o fundo específico aberto pelo partido para ser usado por candidatos do movimento Agora!.

A organização, da qual Huck faz parte, assinou um acordo com o PPS para que interessados em disputar as eleições deste ano se filiassem à sigla, com garantias de autonomia. Pelo compromisso, o partido se dispôs a abrir uma conta específica para receber doações para os nomes ligados ao grupo.

Uma parceria semelhante foi firmada com a Rede, partido da presidenciável Marina Silva. O apresentador da TV Globo vem indicando que a ex-senadora é sua preferida para o Planalto, mas também elogia o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB).

Huck, que recebeu a líder da Rede para um jantar em sua casa em junho, diz que não sabe se vai apoiar algum candidato à Presidência. Afirma preferir "dar visibilidade aos movimentos cívicos, à renovação" no Legislativo, em vez de declarar voto.

A doação em dinheiro ao PPS pode vir a beneficiar, em São Paulo, o candidato a deputado federal Humberto Laudares, economista que é um dos fundadores do Agora!. No Rio, o partido lançará como postulante à Câmara dos Deputados o ex-ministro Marcelo Calero. O ex-titular da Cultura é membro do movimento e participa do RenovaBR, outra iniciativa na qual Huck se engajou.

Se tivesse mantido a decisão de disputar o Planalto (ele anunciou a desistência em fevereiro), o apresentador se filiaria ao PPS, presidido nacionalmente pelo deputado federal Roberto Freire (SP). A legenda está apoiando a candidatura de Alckmin. Freire foi ministro do governo Michel Temer.

Huck, que não revelou qual será o valor de sua doação, disse que lançará um vídeo em suas redes sociais convocando pessoas que querem a renovação a também dar recursos para os candidatos. "Porque é muito injusta a competição sem poder criar um mínimo de estrutura."

Na opinião do comunicador, a política ainda é um ambiente muito hostil a novatos, mas isso poderá mudar à medida que se elegerem postulantes com práticas diferentes.

Ele disse que o Brasil precisa "seduzir a nova geração para entrar na política", para que se tenha um "ambiente de debate, menos fisiológico, menos toma lá dá cá", em que as pessoas discutam "ideias de como ter um país melhor, independentemente se você é de esquerda ou de direita. É levantar o sarrafo da qualidade ética, do servir".

Para Huck, quando houver "um ambiente mais [renovado], naturalmente vão aparecer novas lideranças. Quem está de fora vai entrar com mais facilidade".

'Tinder eleitoral' Ele também vai divulgar nas próximas semanas um projeto que ele chama de "Tinder eleitoral". Criada por entidades como Agora!, RenovaBR, Acredito e Brasil 21, a plataforma Tem Meu Voto fornecerá ao eleitor nomes de candidatos a deputado ou senador que representam as ideias de cada cidadão, a partir de algumas questões.

"É superlegal, vai ter todos os candidatos. A pessoa vai responder entre três e sete perguntas e ele [aplicativo] vai dar até dez candidatos que têm a ver com o que você pensa", explicou.

"O que a gente está tentando fazer é furar o sistema com tecnologia e usando a capacidade que a gente tem de divulgar as coisas. Para que os candidatos da renovação tenham alguma visibilidade sem depender do fundo partidário ou das grandes siglas."