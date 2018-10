Lucro da Vale recua 19%, para R$ 5,8 bi no terceiro trimestre

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A mineradora Vale registrou lucro líquido de R$ 5,753 bilhões no terceiro trimestre, queda de 19,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Desconsiderando fatores externos, como a variação cambial, porém, o lucro líquido recorrente da companhia mineradora subiu 21% no período, para R$ 8,309 bilhões.

O desempenho é resultado de vendas recordes de minério, com maiores prêmios sobre as cotações internacionais por causa da alta qualidade da produção da companhia.

No balanço divulgado nesta quarta-feira (24), o presidente da Vale, Fabio Schvartsman, disse que a mineradora vem se beneficiando de uma mudança estrutural nos mercados de minério.

"Somos a empresa de mineração mais bem posicionada para nos beneficiarmos do 'flight to quality' [a busca por qualidade], dada a crescente participação de produtos premium", afirmou Schvartsman.

No ano, a Vale acumula lucro líquido de R$ 11,171 bilhões e lucro líquido recorrente de R$ 21,655 bilhões.

A companhia passou a divulgar os dois indicadores para expurgar de seu resultado efeitos contábeis, principalmente da variação cambial --que no trimestre teve impacto negativo de R$ 2,968 bilhões no lucro líquido.

No terceiro trimestre, a Vale bateu recorde de produção de minério de ferro, chegando a 104,9 milhões de toneladas, e alcançou um teor médio de ferro de 64%, contra 63,8% no trimestre anterior.

A maior qualidade tem rendido preços melhores.

Os prêmios pagos pelo minério da companhia chegaram a US$ 11 (R$ 40,76) por tonelada, contra US$ 4,2 (R$ 15,56) por tonelada no mesmo período do ano anterior. Foi o maior prêmio já registrado pela companhia.

A Vale fechou o trimestre deste ano com receita líquida de R$ 37,862 bilhões, 32,4% acima do mesmo período do ano anterior.

O Ebitda (indicador de geração de caixa) subiu 31,1%, para R$ 17,368 bilhões.

A empresa informou que o resultado do terceiro trimestre garante aos acionistas remuneração mínima de R$ 1,142 bilhão.

No primeiro semestre, a Vale já havia anunciado distribuição de R$ 7,694 bilhões.

O retorno aos acionistas é uma das principais bandeiras da gestão de Schvartsman. Ele assumiu a companhia após um período de fortes investimentos e poucos dividendos por causa da queda das cotações internacionais.

Outra métrica perseguida pela gestão é a redução do endividamento líquido.

No terceiro trimestre, a dívida líquida da companhia chegou a US$ 10,7 bilhões (R$ 39,7 bilhões), próxima a meta de US$ 10 bilhões (R$ 37 bilhões) estabelecida para o fim do ano.

Os investimentos permanecem em baixa: foram US$ 692 milhões (R$ 2,6 bilhões) no trimestre, dos quais apenas US$ 123 milhões (R$ 455,8 milhões) na execução de projetos --o restante foi gasto em manutenção.