As Empresas que optam serem tributadas pelo Lucro Real são aquelas com faturamento acima de setenta e oito milhões ou empresas do mercado financeiro que, independente do faturamento, devem necessariamente ter sua tributação por essa forma tributária.

O Lucro Real pode ser apurado de duas formas, sejam elas, trimestralmente ou anualmente com antecipações do imposto mensal. Deve-se entender que os únicos tributos que são apurados pelo Lucro Real são o IRPJ e a CSLL. Todos os outros mantêm o recolhimento mensal, conforme a legislação específica desses tributos.

Na apuração trimestral, a empresa precisa ter a sua contabilidade apurada, trimestralmente, para que seja encontrado o resultado contábil do período e sobre esse resultado ocorrerá a transferência para o Livro de Apuração do Lucro Real em que algumas despesas e receitas sofrerão uma reclassificação para que este Lucro Real transforme-se em Lucro Fiscal e, sobre ele, aplique-se o percentual de 15% para o Imposto de Renda e 9% para a Contribuição Social. Lembrando que, caso esse lucro fiscal ultrapasse a R$ 60.000,00, a diferença acima desse valor tributa-se mais 10% para o Imposto de Renda.

a apuração anual, a empresa deve fazer recolhimentos mensais do Imposto de Renda e Contribuição Social mensalmente, com base nas alíquotas do Lucro Presumido. A apuração anual ajustará esse imposto no final do ano. Caso a empresa perceba que está recolhendo valores a maior, deve fazer balancetes de redução ou suspensão para esses tributos. Essa modalidade é mais interessante para empresas com alta lucratividade.

Celso Oliveira é contabilista, professor da Faculdade Estácio Curitiba