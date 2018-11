Lucy Alves muda nome, adota estilo empoderado e lança clipe mais pop

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Finalista do The Voice Brasil (Globo, 2013) e sucesso na novela "Velho Chico" (2016), a cantora paraibana Lucy Alves, 32, acaba de lançar um EP (disco de até seis músicas) intitulado "Santo Forte". O projeto marca uma nova fase na carreira da artista, reconhecida pelo jeito simples e pela sanfona no colo. Agora, Lucy está mais empoderada, dançante e flerta com o eletrônico e o pop em suas canções.

"Gosto muito da cena pop, gosto de Shakira e é ela quem me inspira. Venho escutando bastante essa artista. A mudança para o Rio de Janeiro também me fez conhecer outro tipo de mercado. Quero fazer uma mistura moderna, mas sem perder minhas raízes", conta Lucy.

Do EP, saiu o primeiro clipe desse novo conceito, "Santo Forte", mais pop e no qual Lucy dança com uma roupa mais sensual, em uma imagem bem distinta da vista no reality da Globo. Lucy, aliás, também abandonou o sobrenome Alves para essa etapa diferente. "Essa música tem energia. Quis trazer essa coisa da mulher empoderada, dona de si, e mostrar a garra delas por meio da dança. Ficou com uma pegada solar."

O disco é composto por seis faixas: além da faixa-título, há "Bão", "Beija-Flor", "Sentir", Florescente" e "Sem Juízo", todas versam sobre a temática das festas, das pistas e romance. Em algumas delas, como em "Sentir", mesmo com o ritmo diferente, ainda é possível notar a famosa e tradicional sanfona de Lucy, instrumento que ela utilizou muito durante sua participação no reality da Globo.

"Não vou abandonar esse instrumento porque é uma marca registrada minha. Mas estou me permitindo cantar e dançar, estar mais solta, quero ousar. Meus shows estão crescendo diante de tantas novidades e isso me anima. Mas a minha sanfona sempre estará por perto", completa.

Segundo Lucy, a repercussão das pessoas com relação ao novo conceito musical tem sido ótima. "Tem gente feliz, outras surpresas. Algumas se perguntam se eu abandonei o que eu era. Digo que é impossível abandonar a nossa cultura, nossas raízes. Só estou me reinventando. Às vezes, o que é novo também assusta", define.

OUTROS PROJETOS

A cantora, ao que tudo indica, poderá ser vista atuando em breve. "Tenho convites para novela, para série, mas nada confirmado. Já como cantora, possuo materiais para lançar, shows a serem feitos. Quero produzir muito conteúdo para as pessoas", diz. No ano que vem, ela conta que deve chegar mais um álbum de inéditas.

Até lá, a artista revela que quer passar por cada cidadezinha do país. "Hoje eu vivo uma outra vida, amadureci muito após o The Voice. Muitos têm na memória a imagem da menina sertaneja que conquistou o Brasil [em 2013]. Graças a Deus, eu sou reconhecida até hoje por aquela minha passagem. Sempre vejo que é bom preservar meu DNA. Mas me anima poder ousar", finaliza.