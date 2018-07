Ludmilla lança clipe futurista e admite: 'Sonhava só em cantar nos pagodes do bairro'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ludmilla, 23, lançou nesta sexta-feira (27) o clipe de sua nova música de trabalho, "Jogando Sujo", e admitiu que nunca imaginou que alcançaria o sucesso que tem hoje, com uma segunda turnê europeia programado para o mês de agosto.

"Tudo que eu sonhava conquistar era muito pouco comparado ao que eu tenho hoje. Sonhava muito menos. Queria só cantar nos pagodes do bairro, era só cantar para as pessoas. Não sabia que poderia ter um show meu, escrito Ludmilla em um palco gigante, com bailarinos, lotando casa de show, espaço, arena".

A garota, porém, deixou o bairro em que vivia no Rio e fez sua primeira turnê pela Europa, realizada entre abril e maio, passando por Suíça, Itália, Irlanda, Portugal e França. "Eu nem imaginava que pessoas de tão longe, de países que nem falam o português sabiam cantar minha música, mas estavam lá, cantando tudo", comemorou.

Uma nova turnê está sendo preparada por Ludmilla para o mês de agosto. Embora também seja na Europa, dessa vez ela fará todos os 16 shows em Portugal. "No centro, no interior, em todo o país, porque em Portugal a gente está muito forte", conta ela, que também tem apresentação marcada em Cabo Verde.

Agora que a carreira está consolidada, Lud afirma que muita coisa mudou tanto em seu trabalho quanto em sua vida, com influências de ritmos diferentes do seu tradicional funk e das parcerias que fez ao longo desses mais de cinco anos de carreira. Já as cobranças, afirma que cresceram tanto quanto a fama. "Isso é vida adulta", pondera.

No balanço geral, ela afirma que se pudesse escolher um rótulo para si mesma hoje seria o de cantora. "Agora sou uma cantora profissional", diz.

PERUCAS E INUNDAÇÃO

Como resultado da evolução dos últimos anos, Lud elegeu o vídeo de "Jogando Sujo", lançado nesta sexta como o clipe de sua carreira. "Pela primeira vez, fico mostrando um clipe meu pra todo mundo que passa", afirmou no pocket show que realizou para promover o novo trabalho.

Ao todo foram quatro dias de gravações que resultaram na cabeça de Lud ralada pelas perucas e uma inundação acidental. Isso porque houve problemas no chuveiro improvisado para a cena final, em que a cantora e as demais bombeiras salvam um modelo bonitão, que aparece pelado. "Pra gente usar", brinca Lud.

O modelo é Luís Coppini, que já participou do programa Are You The One? Brasil, da MTV, e já namorou a ex-panicat Dani Bolina.

Com visual futurista e um batalhão de mulheres, a cantora diz que reuniu nesse vídeo algumas ideias que já vinha tendo, como que se parecesse "com um filme de empoderamento feminino". Já a música, que foi composta por ela, juntou expressões que a cantora usava com os amigos na época, como "jogar sujo" e "bandida".

PRÓXIMA DOS FÃS

Antes do lançamento do clipe, "Jogando Sujo" já tinha virado notícia por conta da capa escolhida para o single. A primeira imagem anunciada acabou trocada após sugestão dos fãs. Nesta sexta, a cantora falou sobre esse feedback e disse que os fãs tinham razão: "Essa capa é muito melhor mesmo".

"A minha relação com eles [os fãs] é muito próxima. Eu mexo nas redes sociais e também tenho um grupo de fãs que mando áudio, pergunto. É muito importante esse retorno porque são eles que me consomem o tempo todo. Não vou ficar escutando tudo que dizem por aí, mas minha relação com os fãs é maravilhosa".

Lud conta que a mesma influência acontece no sentido contrário, dela para os fãs, principalmente, por ter muitas crianças e adolescentes entre eles. "Eu nunca fiz nada voltado ao público infantil e é tanta criancinha... A música é incrível mesmo, chega a lugares que a gente nem imagina", conclui.