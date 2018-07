Professor acusado de matar a advogada deve ser transferido nesta terça para Pinhais

Redação Bem Paraná com assessoria

A transferência do professor Luis Felipe Manvailer para o Complexo Penal de Pinhais, na região Metropolitana de Curitiba (RMC), deve ocorrer nesta terça-feira, 24. A vaga foi liberada ainda nesta segunda-feira, 23, pelo Departamento Penitenciário do Estado (Depen). A transferência foi autorizada pelo juiz Ferdinando Scremin Neto. Ele é suspeito pela morte da mulher, a advogada Tatiane Spitzner, de 29 anos, em Guarapuava, centro-sul do Paraná. A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada no Fórum de São Miguel do Iguaçu, no oeste do Paraná, onde Luis Felipe foi preso ainda no domingo. A defesa alegou temer pela integridade física do suspeito pelo caso ter grande e há comoção,

Ela foi encontrada morta neste domingo dentro do apartamento onde o casal mora, no quarto andar de um edifício. A suspeita é que ela não tenha sobrevivido à queda da sacada. A Polícia Civil do Paraná ainda investiga as circunstâncias da morte, mas trabalha com suspeita de feminicídio. O corpo da advogada foi encontrado dentro do apartamento. Contudo, foram encontradas marcas de sangue na calçada em frente ao prédio, no hall de entrada e no elevador. A polícia suspeita que o marido tenha carregado o corpo da advogada para dentro do apartamento após a queda.

O professor foi detido após se envolver em acidente numa estrada nas proximidades da cidade de São Miguel do Iguaçu, a cerca de 320 km de Guarapuava, de acordo com o delegado Francisco Sampaio, titular da Delegacia de São Miguel do Iguaçu. Ele dirigia o carro da advogada e seguia em direção à cidade de Foz do Iguaçu, que fica na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina.

Em depoimento à polícia, relatou o delegado, Manvailer negou que tenha empurrado a mulher da sacada do apartamento. Ele afirmou, porém, que ela se jogou da janela durante discussão entre o casal. O caso está sendo investigado pela Delegacia da Mulher de Guarapuava.