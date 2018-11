Luis Lobianco se emociona ao rever cenas suas de 'Segundo Sol'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A participação de Luis Lobianco no programa Mais Você (Globo) desta sexta-feira (26) foi de pura emoção para o ator. Intérprete de Clóvis na novela Segundo Sol, ele chorou ao rever algumas de suas cenas na trama.

"Eu me emociono quando vejo o meu caminho no teatro. São 24 anos lutando para chegar nesse trabalho tão incrível", disse ele.

Lobianco também falou dos colegas de elenco. "O resultado do Clóvis é também esse encontro com Arlete Salles, José de Abreu, Armando Babaioff, Emilio Dantas, Vladimir Brichta, Thalita Carauta...", falou.

Outro momento gerou ainda mais emoção. Cissa Guimarães, que está apresentando o Mais Você temporariamente ao lado de Zeca Camargo, leu uma postagem que o ator fez em homenagem à mãe, Maria de Lourdes, que morreu quando ele tinha cinco anos.

Aos 24 anos, ela descobriu que estava com câncer, enquanto estava grávida da filha Luana. Maria de Lourdes se viu em um dilema: ou interrompia a gravidez para se tratar ou seguia com a gestação. Ela escolheu a segunda opção. Luana nasceu em abril de 1987 e Maria de Lourdes morreu um ano depois. Na mesma postagem, ele homenageou a madrasta, com quem tem um ótimo relacionamento.

"As coisas acontecem na nossa vida e a gente demora para entender, principalmente quando a gente é criança. Eu acompanhei toda a doença da minha mãe. Foi tudo muito triste", lembra Lobianco, que também ressaltou a importância da avó e das tias na sua criação.

"Eu sobrevivi graças às mulheres. Temos que enaltecer as mulheres brasileiras. Respeitem as mulheres, porque elas sim são as grandes responsáveis pelo Brasil ser um país tão imenso", disse ele.