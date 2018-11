Luísa Sonza quer que as mulheres se libertem com sua música

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Luísa Sonza, 20, nem acreditou quando foi convidada por Aguinaldo Silva para interpretar a música "Nunca Foi Sorte", parte da trilha sonora da nova novela das nove, "O Sétimo Guardião" (Globo). Mas a colaboração da cantora não vai parar por aí, ela também aparecerá no folhetim, interpretando ela mesma.

"Fiquei super surpresa, ainda mais vindo de alguém como ele. Imagina Aguinaldo Silva chegando e dizendo que gostou do seu trabalho e que quer que você faça parte da novela", diz a cantora. "Não gravei a cena ainda. É surpresa como vai ser, mas eu vou cantar. Fora isso, não posso dar nenhum spoiler [risos]."

A música que Luísa gravou para a novela, 'Nunca Foi Sorte', é tema do personagem Bebeto (Eduardo Speroni). Ela já está no spotify e o clipe tem previsão de lançamento para dezembro.

O convite para a cantora participar de "O Sétimo Guardião" vem numa fase nova de sua carreira, mais livre, como ela mesma diz. Para ela, o símbolo dessa nova fase é o single "Boa Menina", lançado em outubro e que mostra como ela não se importa mais com o que pensam: "Não deixem te dizer / O que deve fazer", diz o refrão.

"Essa evolução pela qual eu passei foi uma libertação. Cada vez mais eu venho praticando isso. Com a minha música quero que as mulheres se libertem também, cada vez mais. Que possamos ser livres, felizes, divertidas, cheias de amor, paz e felicidade", diz.

A cantora afirma que, quando começou a postar seus vídeos no YouTube, aos 17 anos, ficava inibida para dançar. Hoje, no entanto, ela garante ter adquirido maturidade e coragem para se soltar mais. Tanto que a coreografia de "Boa Menina" bombou na web. Até a atriz Juliana Paes postou um vídeo em suas redes sociais dançando.

"O passinho do bumbum está fazendo sucesso. A galera está pirando. Mas foi a intenção colocar uma identidade na coreografia. Algo que fosse divertido e que fosse possível o público dançar junto. Tem um monte de gente postando e me marcando", comemora a cantora.

O desempenho da música foi o melhor de todos até agora, segundo Sonza. "No primeiro dia, já entrou para as mais tocadas do Brasil. Estou surpresa. O clipe já tem mais de 12 milhões de visualizações. Fico muito feliz e agradecida aos meus fãs e a todos que me acompanham. Foi a música que estourou mais rápido."

Com a exposição cada vez maior, veio também o aumento da responsabilidade. "Tenho noção disso. Por esse motivo sempre tento passar mensagens de amor, empatia e paz. É disso que precisamos", afirma ela, que em 2019 pretende lançar um álbum e fazer uma turnê nacional.