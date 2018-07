Luiz Malucelli Neto é o novo presidente da Compagas

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Luiz Malucelli Neto é o novo diretor-presidente da Companhia Paranaense de Gás (Compagas), concessionária responsável pela distribuição de gás natural no Paraná. A posição vinha sendo ocupada pelo engenheiro Jonel Iurk desde junho de 2017. Malucelli atuava como Diretor de Mercado da Fomento Paraná.

Graduado em Administração de Empresas pela Faculdade de Estudos Sociais do Paraná (FESP), com pós-graduação em Marketing do Comércio Exterior, Malucelli foi Deputado Estadual, Diretor Superintendente do LACTEC – Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento, Diretor Presidente da Ambiental Paraná Florestas, Diretor Presidente da CS Bio Energia e Presidente da São Bento Energia Renovável.

Malucelli passa a ocupar a presidência da Compagas ao lado de Theodoros Panagiotis Marcopoulos, diretor técnico-comercial, e Eduardo Buschle, diretor de administração e finanças.