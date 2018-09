Luiz Marinho vai à Justiça Eleitoral contra propagandas de Paulo Skaf

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato do PT ao governo de São Paulo, Luiz Marinho, ingressou no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral) na segunda-feira (24) com representação contra o candidato do MDB, Paulo Skaf, por uso eleitoreiro do Sesi (Serviço Social da Indústria).

Presidente licenciado da Fiesp (Federação de Indústrias do Estado de SP), Skaf chefiava até junho as entidades do chamado Sistema S, mantidas por contribuições compulsórias da folha de pagamento da indústria, quando se licenciou para disputar as eleições.

Na representação levada ao TRE-SP, Marinho argumenta que a campanha de Skaf tem utilizado publicidade institucional do Sesi para fins eleitorais no horário eleitoral gratuito.

O petista também cita no documento reportagem da Folha de S.Paulo que revelou que funcionários do Sesi e do Senai contribuíram com 54% do valor arrecadado por vaquinha virtual para angariar recursos para a campanha de Skaf.

Procurada, a campanha de Skaf não quis se manifestar.

Nas outras duas eleições que Skaf disputou o governo, em 2010 e 2014, também houve questionamentos a respeito do uso de recursos do chamado "Sistema S" para divulgar sua imagem.

O caso de 2014 foi parar no TCU (Tribunal de Contas da União). Na ocasião, ficou decidido que não havia como comprovar irregularidades nas aparições de Skaf nas propagandas.