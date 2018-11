Luiza Brunet afirma que está há 2 anos sem sexo e beijos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luiza Brunet, 56, afirmou que está há dois anos sem fazer sexo ou beijar na boca. Em entrevista ao TV Fama, a atriz disse que não é adepta do sexo casual e que está "tranquila" quando o assunto é encontrar um companheiro.

Quando a repórter questiona sobre os "bofes", ela brinca: "Nem sei o que é isso! [...] Estou tranquila, numa fase ótima. Me sinto uma mulher bonita, poderosa! Quero ficar assim. Namorar é bom, mas é muito bom ficar sozinha, sem beijar na boca", disse ela.

Sobre a possibilidade de ter encontros casuais, Brunet diz que não se sente confortável com a prática. "Você não encontra uma pessoa para fazer um sexo casual. Não é o estilo de relacionamento que eu procuro. Sexo casual, beijar na boca e ir embora. É difícil você encontrar uma pessoa bacana que tenha a ver com a sua filosofia de vida, com a sua história."

Brunet já havia demonstrado seu desapego em relação a ter um novo relacionamento. No Carnaval de 2018 ela mencionou que a festança "não é lugar para arranjar namorado".

A atriz passou por episódios conturbados em seu último relacionamento. Em julho de 2016, a atriz denunciou o ex-marido, Lírio Albino Parisotto, 63, por violência doméstica. Na época, ela relata ter recebido muito apoio do público, embora também tivesse recebido muitas mensagens ofensivas.

Alguns comentários que recebeu geraram polêmica. Em agosto desse ano, a atriz se retratou em suas redes sociais após responder uma seguidora dizendo que ela tinha "cara de empregada". "A gente deveria ter esse auto-controle e ser respeitoso nas redes sociais. E mesmo pessoas tão controladas e educadas acabam perdendo a linha", comentou ela sobre o caso.