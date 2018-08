Luiza Brunet usa redes sociais para pedir desculpas por ofender faxineiras

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e ex-modelo Luiza Brunet usou as redes sociais neste sábado (25) para se desculpar por ter ofendido as faxineiras em uma outra publicação.

Em um vídeo, Brunet pede desculpas por ter feito comentários em tom pejorativo e relembra que já trabalhou como empregada doméstica.

"Todo mundo sabe que eu trabalhei como empregada doméstica, isso está na minha biografia, eu sempre tive orgulho de falar, não teria por que para eu fazer esse tipo de coisa", disse.

"A pressão que eu venho recebendo durante esses dois anos está sendo muito pesada para mim como pessoa, eu sou um ser humano. Eu realmente peço desculpas a quem eu ofendi. Eu não sou esse tipo de pessoa, sou uma pessoa do bem, eu jamais faria isso com intenção de machucar ninguém. Vocês me perdoem."

A confusão começou quando Brunet respondeu, também nas redes sociais, uma internauta que a criticou por ter pedido à Justiça que seu relacionamento com o empresário Lirio Parissoto, que ela acusa de agressão, fosse reconhecido como união estável.

"Vai se informar. Você viveu comigo e com o espancador? Não lembro de você. Você era a faxineira metida? Antes que me esqueça, cuida da sua vidinha", escreveu.