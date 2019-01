Luiza Possi anuncia gravidez do 1º filho e diz que foi pega de surpresa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Luiza Possi, 34, anunciou nesta quinta-feira (24) que está grávida de seu primeiro filho. Ela não informou de quanto tempo está a gestação, mas disse que não foi planejada. "Nunca imaginei, numa esperei, não programei, mas estou superfeliz".

O anúncio foi feito em sua conta no Instagram: "O momento mais emocionante da minha vida com certeza é agora. Nunca pensei que aconteceria comigo, ser abençoada dessa maneira por Deus. Sim, estou grávida, e explodindo de felicidade!", postou.

Luiza, que se casou com o diretor da Globo Cris Gomes em setembro do ano passado, afirmou que estava superansiosa pra compartilhar a notícia, mas que esperou um tempo "pra tudo dar certo". Ela ainda disse que vai compartilhar "passo a passo dessa nova jornada" com os fãs.

Luiza Possi e Cris Gomes se conheceram durante o quadro Show dos Famosos, do Domingão do Faustão e assumiram o namoro em julho de 2017. A cantora já foi casada por dois anos com o ator Pedro Neschling, filho do maestro John Neschling e da atriz Lucélia Santos.