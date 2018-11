Luiza Possi se casa com diretor da Globo em SP e tem Fátima Bernardes como madrinha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luiza Possi, 34, se casou na tarde desta sábado (29) com o diretor da Globo, Cris Gomes, na casa do casal em São Paulo. A cantora já foi casada por dois anos com o ator Pedro Neschling, filho do maestro John Neschling e da atriz Lucélia Santos.

Pela manhã, a filha de Zizi Possi publicou no Insta Stories (ferramenta de compartilhamento de imagens que desaparecem em 24 horas) um vídeo mostrando sua preparação para cerimônia. Além dela, a cantora também mostrou a apresentadora e jornalista Fátima Bernardes arrumando os cabelos.

A apresentadora do Encontro com Fátima Bernardes (Globo) será uma das madrinhas da cantora. Luiza Possi e Cris Gomes se conheceram durante o quadro Show dos Famosos, do Domingão do Faustão. Os dois assumiram o namoro em julho de 2017.

Entre os convidados famosos estavam Eliana e o noivo, Adriano Ricco, a cantora Leilah Moreno e o namorado, Henrique Porto.