Lula e Bolsonaro predominam sobre temas estaduais paulistas no debate

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A discussão política nacional permeou o debate Folha, UOL e SBT com candidatos ao governo estadual paulista. Com efeito, as altercações mais afetadas disseram respeito a embates que ocorrem na corrida presidencial.

Figuras dominaram esse transbordo temático: o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), inelegível e preso em Curitiba.

Bolsonaro foi foi noiva desejada e indesejada ao mesmo tempo. Líder das pesquisas presidenciais no estado, seu eleitorado em São Paulo cruza ideologicamente com o dos candidatos do campo conservador -João Doria (PSDB) e Paulo Skaf (MDB), não por coincidência os nomes à frente da disputa local.

Assim, Doria usou o candidato de Bolsonaro, o frágil Rodrigo Tavares (PRTB), como escada numa troca de perguntas sobre segurança pública.

Na mão contrária, o petista Luiz Marinho fez dobradinha com Professora Lisete (PSOL) ao criticar o presidenciável internado no hospital Albert Einstein. Ambos lembraram das campanhas online de mulheres contra Bolsonaro, e a nanica inclusive o chamou de "Coiso" nas considerações finais.

A mesma faixa de frequência do voto "bolsodoria" é a do antipetismo, bastante forte no estado apesar da popularidade perene de Lula.

Marinho chegou ao debate com uma camiseta vermelha com uma imagem de Lula, "a figura de um presidiário, marketing do mal" na observação de Doria, sempre confortável no figurino antipetista.

O petista buscou associar-se ao "time Lula 13" no momento em que o apoio do ex-presidente impulsionou o início da campanha do seu preposto na corrida ao Planalto, Fernando Haddad.

Doria lembrou que derrotou Haddad no primeiro turno da disputa à prefeitura paulistana em 2016, e disse que apoiará Geraldo Alckmin (PSDB) nessa tarefa.

Foi o único momento de alívio para o presidenciável tucano, figura dominante da política paulista há 20 anos. Nem seu vice e hoje governador candidato à reeleição, Márcio França, o defendeu pelo nome. Preferiu culpar o PT de Marinho e o MDB de Skaf pelo "desastre no Brasil".

A atuação do Ministério Público na investigação de obras tucanas em São Paulo foi contraposta por Marinho ao que chamou de injustiça contra Lula, preso condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro.

Até o impopular presidente Michel Temer (MDB) teve seu espaço pela associação com Skaf. O candidato disse que "cada um tem sua história" ao ser perguntado sobre políticas para mulheres, já que Temer iniciou o governo sem nenhuma em seu gabinete.

Temas estaduais, como seria previsível, foram tratados de forma quase protocolar e tons monocórdicos --números, contraposições. Coube à política nacional fornecer os momentos de maior incisividade entre os candidatos.