Lula ficou feliz com negativa de Josué a Alckmin, diz Gleisi após visita

Folhapress

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou feliz ao saber que o empresário Josué Alencar (PR) negou convite para ser vice do pré-candidato à Presidência Geraldo Alckmin (PSDB). Foi o que afirmou nesta quinta-feira (26) a senadora Gleisi Hoffmann, após visitar Lula na sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Josué é filho de José Alencar, morto em 2011, vice do petista em seus dois governos.

Questionada pela Folha de S.Paulo se a negativa cria expectativa para a legenda, Gleisi disse que não há possibilidade de Josué Alencar formar uma chapa com os petistas, já que o PR compõe a coligação do tucano. "O partido já se definiu para apoiar o Alckmin. Ele [Lula], claro, respeita a posição do Josué, mas também ficou feliz com esse posicionamento de não aceitar ser vice desse campo", afirmou.

Alencar e Fernando Pimentel (PT), governador de Minas Gerais, haviam marcado uma reunião para terça-feira (24). Os petistas pretendiam oferecer ao empresário a vaga de vice ou de candidato ao Senado na chapa de Pimentel, que tenta a reeleição.

A reunião foi adiada porque, segundo a campanha do governador, os dois preferiram "aguardar as definições do quadro político mineiro" e porque o empresário quer consultar a família antes de qualquer decisão.

Gleisi também disse que o PT segue conversando com o PSB. "Estamos fechando alguns estados. O PSB adiou sua convenção para poder se posicionar. Sou muito otimista em relação às conversações que estamos tendo com os partidos." Segundo ela, Lula está de acordo com as negociações e o PT tem seguido suas orientações desde o início.