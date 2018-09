Lula não é preso político e está pagando por seus erros, diz Marina Silva

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presidenciável Marina Silva (Rede) disse discordar da tese do PT de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja um preso político.

"Eu não concordo que é preso politico. Está pagando pelos erros que cometeu", afirmou ela em evento da revista Veja, nesta quarta-feira (19), em São Paulo.

"É preciso acabar com essa história de rouba mas faz. A banalização da corrupção não pode acontecer no Brasil", disse.

Marina afirmou ainda que "nunca houve qualquer insinuação" de corrupção no entorno dela enquanto esteve filiada ao PT. "Nunca me envolvi com nada dessas coisas."