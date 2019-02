Lula orienta PT a explorar caso Queiroz e Brumadinho contra Bolsonaro

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Lula orientou o PT no Congresso a explorar o desastre de Brumadinho (MG) e o caso de Fabrício Queiroz, motorista e ex-assessor de Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), para desgastar o governo de Jair Bolsonaro.

Segundo a reportagem apurou com parlamentares que visitaram o petista em Curitiba às vésperas do início da nova legislatura, nesta sexta-feira (1º), Lula afirmou que é preciso centrar fogo nos episódios que complicaram a largada do novo governo.

A ordem de Lula é explorar exatamente as ideias da equipe de Bolsonaro que, na avaliação dos petistas, têm impacto negativo na vida das pessoas.

Por isso, o ex-presidente pediu que deputados e senadores do PT continuem com o discurso de que o novo governo retira direitos da população com medidas como a reforma da Previdência –principal bandeira da equipe econômica de Bolsonaro.

Para os petistas, as mudanças na aposentadoria devem ser feitas após um debate com empresas e centrais sindicais.