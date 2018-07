Lula pede esforço na formação de alianças, diz vice-presidente do PT após visita

Folhapress

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba (PR), orienta integrantes do partido a juntar esforços na formação de alianças para a sua candidatura à Presidência. Foi o que Márcio Macedo, vice-presidente nacional da legenda, disse a jornalistas na tarde desta quinta-feira (19), após visitar o ex-presidente ao lado do empresário Paulo Okamotto.

"[Lula] Pediu que cuidássemos das alianças, então vamos continuar intensificando nossas conversas com PCdoB, Pros, PSB e PCO. Muito importante ter um leque de alianças", afirmou.

No início do mês, o coordenador nacional do MST João Pedro Stédile disse, após visita ao ex-presidente, que Lula declarou apoio a Marília Arraes, pré-candidata do PT ao governo de Pernambuco.

A disputa pelo estado é peça chave nas negociações com o PSB, que deseja reeleger o atual governador, Paulo Câmara. Retirar a candidatura de Marília se desenha como uma das condições dos pessebistas para apoiar a candidatura nacional do PT.

Questionado pela reportagem se a fala do ex-presidente não atrapalha as negociações com o PSB, Macedo disse que a prioridade do partido é a aliança nacional. "Os estados sabem disso. Todos sabem que a prioridade é o projeto nacional. Vamos trabalhar para que o PSB possa estar na aliança formal junto com o PT."

Segundo ele, a manifestação de Lula representa uma opinião sobre a importância de Marília como liderança. "O PT do Pernambuco sabe do projeto estratégico. Temos muito respeito pela Marília, mas a prioridade absoluta é a candidatura do presidente Lula", disse.

Macedo também afirmou que a palavra de ordem é cuidar do programa de governo e botar a campanha nas ruas.

ESCRITOS

De acordo com Macedo, o ex-presidente disse que nunca escreveu tanto na vida. Segundo o vice-presidente, ele está com a leitura atualizada, preparando diretrizes do programa de governo e escrevendo sobre ciência e tecnologia, educação, saúde e geração de emprego.

Questionado se Lula teria comentado sobre o artigo publicado nesta quinta-feira (19) na Folha de S.Paulo, Macedo disse que o ex-presidente perguntou se ele havia lido o texto. "Parabenizei, um belo artigo."