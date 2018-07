Lulu Santos assume namoro com jovem baiano 39 anos mais novo: 'Leve-me até a lua'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lulu Santos, 65, usou as redes sociais para assumir o namoro com um rapaz de 26 anos, nesta segunda-feira (23). "Leve-me até a lua", escreveu o cantor ao lado da foto com o baiano Clebson Teixeira em um helicóptero.

Os fãs logo responderam com comentários de parabéns: "Sejam felizes, lindo casal. Deus abençoe vocês!!!!", disse um; "Quanta sintonia tem esse casal perfeito!!!!! Amei", disse outro; "Que toda forma de amor seja emanada com muita luz pro casal", falou outro lembrando música de Lulu.

"É realmente um privilégio, me sinto abençoado por tanto carinho e boas vibrações. Do fundo do coração, nosso muitíssimo obrigado", escreveu o músico a uma internauta que exaltou o grande número de comentários positivos.

"Esse é para agradecer pelo carinho, pelos últimos dois posts, tanto do show no Engenhão quanto do voo de helicóptero. É claro que a gente está vivendo um momento muito especial e queria dividir isso com vocês. E o carinho enternece e a gente deseja o mesmo em dobro", disse Lulu em um vídeo publicado após a repercussão.

A assessoria do cantor foi procurada, mas afirmou que não comentaria o caso.

Lulu, que é um atualmente um dos jurados do programa The Voice Brasil (Globo), foi casado por 28 anos com a jornalista e escritora Scarlet Moon, morta em junho de 2013, em decorrência de um câncer. Eles estavam separados desde 2006.