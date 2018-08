Lulu Santos canta música nova e fala do namorado no The Voice

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lulu Santos, 65, apresentou sua nova música e falou sobre sua vida amorosa, na noite desta quinta-feira (9), durante o último dia de audições às cegas do programa The Voice (Globo). "Uma pessoa com uma alma extraordinária, que soube abrigar todos os meus desejos", disse ele ao falar do namorado.

O cantor, que tornou público seu relacionamento com o baiano Clebson Teixeira, no mês passado, falou que uma vida só se completa de fato com outra vida. "Encontrei há pouco tempo, mas de uma forma tão determinante, esta outra vida com quem eu resolvi dividir a minha", disse ele.

Na semana passada, o cantor já tinha divulgado em sua conta no Instagram uma canção para falar sobre a repercussão que teve o anúncio de seu namoro. "O nosso amor virou notícia/ Ganhou a capa do jornal/ Depois quebrou a Internet/ Viralizou geral", cantou na ocasião.

Assim como já tinha ocorrido com o anúncio de seu relacionamento, a canção foi seguida por uma porção de comentários, principalmente de apoio ao casal: "O amor é lindo independe da forma, só depende de querer e querer é poder", disse um internauta; "A vida é feita de momentos. Aproveitem esse maravilhoso", afirmou outro.

No The Voice, Lulu também falou sobre sua carreira e como, ainda criança, ele já queria seguir carreira profissional, mas não teve apoio da família na ocasião. Hoje, ele admite que está sempre fazendo música, mas que também gosta de viajar, lei, ir ao cinema e ficar em casa cozinhando. "Mas se cozinha não lava", afirma.

Ao final do programa, ele apresentou sua nova canção, "Orgulho e Preconceito".