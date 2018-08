Lulu Santos exibe pintura do namorado e se declara no Instagram

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O clima entre o cantor Lulu Santos, 65, e o seu namorado, Clebson Teixeira, 26, continua sendo de lua de mel.

Pouco menos de um mês depois de assumirem o relacionamento publicamente, o casal trocou declarações de amor no Instagram do cantor.

Neste sábado (18), depois de Lulu postar um quadro que retrata o namorado, feito por um artista pernambucano, o jovem declarou-se ao músico: "Já é clichê, mas eu te amo", escreveu Clebson.

O cantor respondeu: "De que vale um clichê se não o repetimos? E eu (amo) a você".

Lulu Santos já havia se derretido pelo companheiro na semana passada quando, durante o último dia de audições às cegas do programa The Voice (Globo), elogiou Clebson: "Uma pessoa com uma alma extraordinária, que soube abrigar todos os meus desejos", disse ele ao falar do namorado.