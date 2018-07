Luxo e lazer nas montanhas da Austrália

Bem Paraná

Localizado em uma área considerada patrimônio da humanidade, em meio ao Parque Nacional de Blue Mountains, o Emirates One&Only Wolgan Valley, na Austrália, oferece o cenário ideal para quem busca uma imersão na natureza. A cerca de 190 km de Sydney (2 horas de carro), a propriedade conta com apenas 40 suítes, todas com varanda e piscina privativas, e garante momentos de pura indulgência que se tornarão ainda mais especiais com os eventos exclusivos oferecidos em 2018. Na agenda intensa de programações estão previstos eventos culturais, gastronômicos e de bem-estar e todas as experiências foram pensadas para agradar a todo tipo de hóspede.

No início de maio (dia 5), o ambiente pitoresco que envolve o Emirates One&Only Wolgan Valley ganhará trilha sonora especial. Os talentosos músicos da Orquestra Sinfônica de Sydney se apresentarão ali com um repertório imperdível de músicas clássicas. Um jantar especial será oferecido em meio as performances do quarteto de cordas e dos flautistas e, em seguida, os hóspedes terão a rara oportunidade de conhecer os músicos pessoalmente.

O chef Brent Savage, do restaurante australiano Bentley, desembarca na cozinha do hotel em junho (dias 1 e 2) para preparar um final de semana perfeito para os amantes da boa cozinha. Juntamente com o chef do hotel, Nancy Kinchela, o chef vai preparar um menu degustação de cinco pratos, inspirado na culinária australiana. Além do jantar, uma degustação de queijos e vinhos será oferecida aos hóspedes, organizada pelo premiado sommelier Nick Hildebrandt.

Há mais de 30 anos, a Yulefest acontece na região das Blue Mountains e atrai milhares de pessoas. Uma tradição iniciada pelos irlandeses que, ao avistarem flocos de neve na região no mês de julho, sentiram-se nostálgicos, lembrando a época natalina – que em seu país acontece no inverno. A partir de então, restaurantes, hotéis e locais celebram, em julho e agosto, o natal fora de época. No Emirates One&Only Wolgan Valley não é diferente. Durante todo o mês de julho, fogueiras, comidas típicas natalinas e muita celebração marcam presença e garantem uma experiência inesquecível no clima invernal australiano. Durante os finais de semana de julho, a estadia inclui jantar com menu degustação inspirado nas delícias natalinas, degustação de queijos e vinhos, fogueira, chocolate quente, marshmallows e uma garrafa de vinho regional.

As montanhas e a vegetação que rodeiam o hotel criam um cenário mais do que convidativo para fotos incríveis. Em agosto (dias 17 e 18) o hotel oferece a ocasião perfeita aqueles que querem elevar os cliques a um nível mais profissional quando poderão participar de uma aula interativa de fotografia com Joshua Smith, em colaboração com a Canon. Durante o final de semana, os hóspedes vão fotografar a paisagem e a vida selvagem durante o dia e terão aulas de astrofotografia durante a noite – tudo sob a orientação de Joshua e com os equipamentos mais modernos da Canon.

No final de novembro (dias 23 e 24), a renomada Kate Kendall vai oferecer um inesquecível retiro de ioga no coração das montanhas. Sua longa experiência e sua paixão pelo estilo de vida zen fazem de Kate a pessoa ideal para ensinar a arte de diminuir o ritmo, de desacelerar para melhor aproveitar a vida. Os hóspedes embarcarão em uma jornada pessoal de bem-estar, na qual todos os aspectos da saúde – física e mental – serão explorados em sessões diárias de ioga e meditação.