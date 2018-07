Da redação

A Rede Mabu Hotéis & Resorts realizou, de 28 de junho a 1º de julho, a primeira edição do Mabu Experience Eventos, no Mabu Thermas Grand Resort. O encontro reuniu produtoras e agências organizadoras de eventos de São Paulo e Rio de Janeiro. O objetivo é que os profissionais pudessem vivenciar a experiência, a hospitalidade e o know how em eventos da Rede Mabu em Foz do Iguaçu (PR). Além disso, conhecer todo o trabalho que envolve a área de eventos da rede hoteleira e os incríveis atrativos da cidade e dos países vizinhos, Argentina e Paraguai. Foi uma experiência completa que esses gestores puderem presenciar a fim de proporcionar ao seus clientes, o melhor em eventos. Durante a programação, 20 profissionais conheceram as instalações do Mabu Thermas e também do Mabu Interludium Iguassu Convention. Além disso, realizaram passeios pela Argentina, Paraguai e em alguns pontos turísticos de Foz – como as Cataratas (e o famoso Macuco Safari) e o Marco das Três Fronteiras.