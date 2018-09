Mac Miller morreu horas antes de seu corpo ter sido encontrado, diz site

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper americano Mac Miller morreu horas antes de seu corpo ter sido encontrado, segundo o site TMZ.

Miller morreu na última sexta-feira (7) em sua casa, nos arredores de Los Angeles, ao meio-dia, no horário local.

De acordo com o site, o rapper morreu após uma parada cardíaca, decorrente de uma overdose. O ex de Ariana Grande costumava falar abertamente sobre seus problemas com drogas.

Em março, Miller esteve em São Paulo para o Lollapalooza, no Autódromo de Interlagos. Foi o primeiro a se apresentar no palco que receberia Mano Brown, no dia 24.