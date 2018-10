Macarrão está presente em 99,5% dos lares paranaenses

Da Redação Bem Paraná

Hoje é comemorado o Dia Mundial do Macarrão. O produto é um dos mais marcantes e frequentes na mesa do paranaense. Uma pesquisa divulgada pela Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (Abimapi) mostra que o produto está presente em 99,5% das casas no Estado.

De acordo com a pesquisa — realizada pela Kantar WorldPanel a respeito dos hábitos de consumo do alimento no país — a região Sul é responsável por 15,6% do volume total (1,208 milhão de toneladas) consumido em 2017 no País, o que corresponde a 188,5 mil toneladas.

Ainda segundo a análise, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul a preferência por massas secas — tradicional, caseira, sêmola, integral, grano duro e com ovos — é a maior (74%), seguida do macarrão instantâneo, que representou 18% do mercado, e das massas frescas — recheadas, que necessitam de refrigeração —, com 8%.

“O macarrão é um alimento democrático, prático, saboroso e tradicional na mesa dos brasileiros. Com tanta diversidade, acreditamos que é só uma questão de tempo para que o consumidor perceba que as massas podem participar ainda mais da sua rotina alimentar, por serem nutritivas e de alto rendimento”, explica Claudio Zanão, presidente-executivo da Abimapi.

No ranking nacional de consumo, dividido em sete macrorregiões, o Norte e Nordeste juntos apresentaram o maior índice de compra, responsável por 38,2% do volume de vendas; em seguida aparecem Sul (15,6%), Leste e interior do Rio de Janeiro (12,3%), Interior de São Paulo (10,3%), Grande São Paulo (10,2%), Grande Rio de Janeiro (7,4%) e, por fim, Centro-Oeste (6,1%).